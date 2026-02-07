14 bin yıllık sır çözüldü: Alaska’daki kazıdan çıkanlar herkesi şaşırttı!

Uzun yıllar boyunca, Amerika'nın ilk sakinlerinin 13.000 yıl önce ortaya çıkan Clovis kültürü olduğu düşünülüyordu. Ancak bu yeni bulgular, Clovis teknolojisinin temellerinin çok daha önce Alaska'da atıldığını gösteriyor. Araştırmacılar, bulunan fildişi çubukların ve kuvars aletlerin, Sibirya'dan gelen avcı topluluklar ile güneye ilerleyen Clovis halkı arasındaki "kayıp halka" olduğunu belirtiyor.

MAMUT FİLDİŞİ ATÖLYESİ

Kazı alanında bir dişi mamutun bütün haldeki fildişinin yanı sıra, fildişi işlemek için kullanılan özel bir taş atölyesi bulundu. Bu durum, bölge halkının Buzul Çağı devasa canlılarıyla etkileşim halinde olduğunu ve ileri düzeyde alet yapım teknikleri geliştirdiğini kanıtlıyor.

Tarih: Günümüzden 14.000 yıl önce.

Konum: Holzman arkeolojik alanı, Alaska.

Önem: Bering kara köprüsünden Amerika'nın içlerine uzanan göç rotasını doğruluyor.

Bu keşif, ilk Amerikalıların kıtadaki yolculuğuna dair sis perdesini aralarken, insanlık tarihinin bu büyüleyici dönemine yeni bir ışık tutuyor.