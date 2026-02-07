Fiziğin en büyük gizemi çözülüyor mu? Karanlık enerjinin peşinde

Evrenin yapısını bir arada tutan karanlık madde ile genişlemesini sağlayan karanlık enerji, ışığı yansıtmadığı için doğrudan görülemiyor. Dr. Mahapatra, bu durumu "bir fili sadece kuyruğuna dokunarak tanımlamaya çalışmaya" benzetiyor. Geliştirilen yeni yarı iletken dedektörler, normal maddeyle neredeyse hiç etkileşime girmeyen parçacıkları yakalamak için mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda çalıştırılıyor.

ÖNE ÇIKAN DETAYLAR:

WIMP Arayışı: Bilim insanları, karanlık maddenin en güçlü adayı olan "Zayıf Etkileşimli Masif Parçacıklar"ı (WIMP) saptamak için SuperCDMS ve TESSERACT gibi küresel deneylerde yer alıyor.

Hassasiyet: Texas A&M'de üretilen çipler, bir insan saçının yüzde biri kadar pürüzsüzlüğe sahip kristallerden üretiliyor.

Gelecek: Bu çalışmalar sadece evrenin sırlarını çözmekle kalmayıp, kuantum bilgisayar teknolojilerinde de çığır açma potansiyeli taşıyor.

Mahapatra'nın son araştırması Applied Physics Letters dergisinde yayımlandı. Bu hassas teknoloji, on yılda bir gerçekleşebilecek kadar nadir olan parçacık sinyallerini "gürültüden" ayıklayarak modern fizikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.