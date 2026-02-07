Kuantum şifrelemede gizli zayıflık: "Hizalama hatası" güvenliği tehdit ediyor

Türkiye'den OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yalçın Ata ve ekibi tarafından geliştirilen yeni analiz yöntemi, alıcı ve verici arasındaki mikroskobik hizalama hatalarının verimliliği nasıl düşürdüğünü ilk kez matematiksel olarak modelledi. Titreşimler veya atmosferik türbülans nedeniyle oluşan bu küçük sapmalar, verilerin bozulmasına (QBER) ve şifreleme anahtarı üretim hızının (SKR) yavaşlamasına neden oluyor.

Öne Çıkan Detaylar:

Asimetrik Şaşırtma: İlginç bir şekilde, yatay ve dikey sapmaların birbirinden farklı olduğu "asimetrik" hataların, belirli koşullarda performansı iyileştirebileceği saptandı.

Hata Payı: Işın genişliği arttıkça güvenlik riski büyüyor; bu da fiziksel kurulumların kusursuz olması gerektiğini gösteriyor.

Yerli Katkı: Çalışma, gerçek dünyadaki kuantum iletişim ağlarının tasarımı için kritik bir rehber niteliği taşıyor.

Kısacası, kuantum sistemlerinin tam güvenli olması için sadece fizik yasaları değil, aynı zamanda kusursuz bir mühendislik hassasiyeti de şart.