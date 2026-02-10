Jüpiter’in uydusu Europa beklenenden daha "sessiz" olabilir

Washington Üniversitesi'nden Dr. Paul Byrne liderliğindeki ekip, bilgisayar modelleri kullanarak Europa'nın derinliklerini inceledi. Bulgular, Europa'nın kayalık çekirdeğinin milyarlarca yıl önce soğuduğunu ve Dünya'daki gibi aktif levha hareketlerine sahip olmadığını gösteriyor. Dünya'da okyanus tabanındaki volkanik faaliyetler yaşam için gerekli kimyasal enerjiyi sağlarken; Europa'nın tabanı oldukça hareketsiz ve "sessiz" görünüyor.

Jüpiter'in uyguladığı kütleçekimsel gelgitlerin, Europa'nın kayalık zeminini çatlatacak kadar güçlü olmadığı belirlendi. Bu durum, su ile sıcak kaya arasındaki etkileşimi kısıtlayarak yaşamı besleyecek kimyasal yakıtın oluşmasını engelliyor. Yine de bilim insanları, radyasyon kaynaklı bazı kimyasal tepkimelerin sığ bölgelerde çok kısıtlı bir yaşamı destekleyebileceği ihtimalini dışlamıyor.

2024'te fırlatılan Europa Clipper uzay aracı, 2030 yılında Jüpiter sistemine ulaştığında bu teorileri test edecek. Araştırma, misyonun odağını okyanusun tamamından ziyade, buz kabuğu ile suyun temas ettiği daha aktif bölgelere kaydırması gerektiğini gösteriyor.