Dünyanın çekirdeğinde dev hidrojen rezervi keşfedilmiş olabilir

Pekin Üniversitesi'nden Dongyang Huang liderliğindeki ekip, Dünya'nın erken oluşum evresindeki aşırı basınç ve sıcaklık koşullarını laboratuvar ortamında simüle etti. Yapılan deneylerde, demir ve silikat karışımının devasa basınçlar altında hidrojeni kolayca emdiği gözlemlendi. Bu bulgu, gezegenimizin oluşumu sırasında hidrojenin çekirdekteki demir alaşımlarına hapsolmuş olabileceğini gösteriyor.

KEŞFİN ÖNEMİ:

Suyun Kaynağı: Bu veriler, Dünya'daki suyun sanıldığı gibi sadece dış uzaydan (kuyruklu yıldızlar) gelmediğini, büyük kısmının gezegenin oluşum aşamasında halihazırda bünyesinde bulunduğunu kanıtlıyor.

Gezegen Yapısı: Çekirdeğin sanılandan daha az yoğun olması, içinde barındırdığı bu hafif elementlerle açıklanabiliyor.

Güneş Sistemi Dışı Yaşam: Eğer hidrojenin çekirdekte depolanması yaygın bir süreçse, dışarıdan kurak görünen diğer kayalık gezegenlerin derinliklerinde de yaşam için gerekli olan suyun ham maddesi bulunabilir.

Dünyanın en büyük hidrojen rezervine ulaşmamız teknik olarak imkansız olsa da bu çalışma, "mavi bilyemizin" tarihine dair en büyük gizemlerden birini aydınlatıyor.