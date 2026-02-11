Örümcek ağı felçli sinirlere umut oluyor: Tıpta devrimsel buluş!

Normal şartlarda kopan bir sinir, kendini onarmak için geçici bir doku oluşturur ancak bu yapı sadece 10 gün dayanabilir. Eğer sinirdeki hasar 1cm'den fazlaysa, iyileşme tamamlanmadan bu "köprü" çöker. Oxfordlu cerrah Dr. Alex Woods'un kurduğu Newrotex girişimi, örümcek ipeğinin bu sorunu çözdüğünü keşfetti. Örümceklerin sarkmak için kullandığı "sürükleme ipeği", vücutta tam 150 gün boyunca bozulmadan kalarak sinirlerin üzerinden geçebileceği sağlam bir iskelet (scaffold) görevi görüyor.

İKİNCİ AMELİYAT DERDİNE SON

Mevcut sinir nakli yöntemlerinde, hastanın vücudunun başka bir yerinden sinir alınması gerekiyor. Bu da ikinci bir yara ve his kaybı demek. Örümcek ipeğinden yapılan bu cihaz ise damar içine yerleştiriliyor, siniri iyileştiriyor ve zamanla vücutta tamamen yok oluyor.

İnsanlı Deneyler Başladı Panama'da ilk insanlı klinik çalışmaları başlayan bu teknoloji; trafik kazalarından meme kanseri cerrahisine kadar pek çok alanda oluşan sinir hasarlarını kalıcı olarak iyileştirmeyi hedefliyor.