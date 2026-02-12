Mars'taki organik moleküller yaşamın izini sürüyor olabilir

2025 yılında Curiosity uzay aracı, Mars'taki Cumberland bölgesinde alkan adı verilen uzun zincirli organik moleküller tespit etmişti. Dr. Alexander Pavlov liderliğindeki ekip, bu moleküllerin milyonlarca yıl boyunca maruz kaldığı radyasyon miktarını modelledi. Bulgular, radyasyonun yıkıcı etkisinden önce bu moleküllerin orijinal konsantrasyonunun 120 ile 7.700 ppm (milyonda bir parça) arasında olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar; meteoritler, atmosferik serpintiler ve hidrotermal kimya gibi bilinen tüm biyolojik olmayan kaynakları inceledi. Ancak bu süreçlerin hiçbiri, tahmin edilen bu yüksek yoğunluğa tek başına yaklaşamadı. Bu durum, söz konusu moleküllerin Dünya'daki gibi yaşam formları (özellikle yağ asitleri) tarafından üretilmiş olma ihtimalini güçlendiriyor.

Bilim insanları bunun henüz kesin bir yaşam kanıtı olmadığını, bilinmeyen kimyasal süreçlerin de rol oynayabileceğini belirtse de Mars'ın geçmişteki yaşanabilirliği üzerine tartışmalar yeni bir boyut kazandı.