Samanyolu'nun kalbinde karadelikten daha karanlık bir gizem olabilir mi?

Arjantin'deki La Plata Astrofizik Enstitüsü'nden bilim insanları, galaktik merkezdeki yıldızların (özellikle S2 yıldızının) yörünge hareketlerini inceledi. Sonuçlar şaşırtıcı: Mevcut veriler hem bir karadelik modeliyle hem de "fermiyonik karanlık madde" topağı modeliyle mükemmel uyum sağlıyor. Bu modelde karanlık madde, kuantum kuralları gereği sonsuza kadar sıkışamayan ve bir olay ufku bulunmayan devasa, yoğun bir çekirdek oluşturuyor.

Araştırmacı Carlos Argüelles'e göre bu yaklaşım, galaksinin dış kısımlarındaki dönüş hızının yavaşlamasını (Keplerian düşüşü) da açıklayabiliyor. Eğer merkezdeki dev nesne ve galaksiyi çevreleyen devasa hale aynı maddenin farklı formlarıysa, evrenin %84'ünü oluşturan gizemli karanlık maddeyi anlamak için elimizde yepyeni bir anahtar olabilir. Gelecekteki Event Horizon Teleskobu gözlemleri, ışık halkasındaki ince detaylara bakarak bu "karanlık kalbin" gerçek kimliğini ortaya çıkarabilir.