Satürn’ün halkalarının gizemi çözüldü mü? 100 milyon yıllık...

Bilgisayar simülasyonlarına dayanan araştırmaya göre, bugün bildiğimiz sistem devasa bir kozmik çarpışmanın eseri olabilir. Senaryoya göre, geçmişte "Proto-Titan" ve "Proto-Hyperion" olarak adlandırılan iki kadim ay birbiriyle çarpışarak birleşti. Bu çarpışma sonucunda bugünkü devasa Titan oluşurken, etrafa saçılan parçalar ise düzensiz şekliyle bilinen Hyperion uydusunu meydana getirdi.

Çalışmanın en çarpıcı noktası ise halkalarla ilgili: Titan'ın bu çarpışma sonrası bozulan yörüngesi, Satürn'ün iç yörüngesindeki diğer küçük uyduları dengesizleştirerek birbirleriyle çarpışmalarına yol açtı. İşte bu zincirleme felaketler silsilesi, Satürn'ün çevresindeki o meşhur görkemli halkaları oluşturdu.

Bilim insanları, 2034 yılında Satürn'e ulaşması planlanan NASA'nın Dragonfly görevinin, bu simülasyonları kanıtlayacak somut veriler sunmasını bekliyor. Eğer bu teori doğrulanırsa, Satürn'ün karakteristik görünümünün aslında dinozorların dünyada hüküm sürdüğü dönemde gerçekleşen bir kaza sonucu oluştuğu kesinleşecek.