Antarktika’nın buzları altında 175 milyon yıllık "gizli dev" keşfedildi

On yıllardır Hudson Dağları çevresindeki volkanik arazide rastlanan gizemli pembe granit kayaçları, araştırmacıların odak noktasıydı. Communications Earth & Environment dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu kayaçların izini süren uzmanlar, buzun altındaki bu "gizli devi" hava araçlarına monte edilmiş hassas yerçekimi sensörleri sayesinde ortaya çıkardı.

BUZULLARIN GELECEĞİNİ AYDINLATIYOR

Radyoaktif tarihlendirme yöntemleri, bu granit oluşumun yaklaşık 175 milyon yıl önce, Jura Devri'nde şekillendiğini kanıtladı. Keşfin lideri jeofizikçi Dr. Tom Jordan, yüzeydeki kayaçların kendilerini buzun altındaki bu devasa yapıya ulaştırdığını belirtti.

Bu keşif sadece jeolojik bir merak konusu değil; aynı zamanda küresel iklim krizi açısından da kritik önem taşıyor. Granit gibi sert tabakalar, buzulların akış hızını etkileyerek sürtünme yaratıyor. Antarktika'nın en hızlı eriyen bölgelerinden biri olan Pine Island Buzulu'nun altındaki bu sert zemin, buz tabakasının geçmişteki hareketlerini ve gelecekteki deniz seviyesi yükselmesi risklerini daha isabetli tahmin etmemize yardımcı olacak.