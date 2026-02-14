Mars'ın volkanları hakkında ezber bozan keşif: Karmaşık magma sistemleri

Adam Mickiewicz Üniversitesi'nden Bartosz Pieterek liderliğindeki uluslararası ekip, dev yanardağ Pavonis Mons'un güneyindeki bir bölgeyi inceledi. Orbital mineral verileri ve yüzey haritalama tekniklerini birleştiren uzmanlar, volkanik aktivitenin uzun bir sürece yayıldığını keşfetti. Bulgular, volkanların tek bir patlamayla değil, zamanla değişen yeraltı koşullarına bağlı olarak birden fazla aşamada oluştuğunu kanıtlıyor.

Mineral İmzaları Sırrı Çözüyor

Araştırmanın en çarpıcı noktası, lavların mineral yapısındaki değişimler. Bu mineral imzaları, magmanın yüzeye çıkmadan önce farklı derinliklerde depolandığını ve kimyasal bir evrim geçirdiğini gösteriyor. İlk aşamalarda çatlaklardan sızan lavlar, zamanla yerini koni oluşumlarına bırakan daha odaklanmış püskürmelere devretmiş.

Bu dinamik yapı, Mars'ın jeolojik olarak sanılandan çok daha "canlı" bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlıyor. Bu keşif, gezegenin ısı geçmişini ve dolayısıyla bir zamanlar yaşam barındırma potansiyelini anlamamız açısından kritik bir önem taşıyor.