4 milyar yıllık sır çözüldü: Dünya'nın "bebeklik" dönemi meğer çok hareketliymiş

Geleneksel teoriye göre, Dünya ilk 500 milyon yılında (Hadean Eon) tamamen durağan, sert bir kabukla kaplıydı. Ancak Avustralya'nın Jack Hills bölgesinde bulunan ve insan saçının onda biri genişliğinde olan antik zirkon kristalleri, bu teoriyi temelinden sarsıyor. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, bu minik "zaman kapsülleri" Dünya'nın daha o dönemde kıtaları oluşturmaya ve kabuk geri dönüşümüne başladığını kanıtlıyor.

YAŞAM İÇİN UYGUN ORTAM SANDIĞIMIZDAN DAHA ESKİ

WiscSIMS adlı hassas teknolojiyle incelenen kristaller, günümüzdeki levha tektoniğine benzer bir sürecin izlerini taşıyor. Araştırma lideri John Valley'e göre, yer altındaki sıcak magmanın yükselerek yüzeydeki kayaları aşağı çekmesi (subdüksiyon), suyla zenginleşmiş granit kayaların oluşmasını sağladı.

BU DURUM İKİ KRİTİK SONUCU DOĞURUYOR:

İlk Kıtalar ve Dağlar: Dünya sanılandan çok daha erken bir dönemde devasa kara parçalarına sahipti.

Yaşamın İzleri: Kıtaların ve sıvı suyun varlığı, yaşamın ortaya çıkması için gerekli olan "yaşanabilir ortamın" 4 milyar yıl önce bile mevcut olduğunu gösteriyor.

EZBER BOZAN SONUÇ

Güney Afrika'daki örnekler durağan bir yapıyı işaret ederken, Avustralya'daki zirkonlar hareketli bir yapıyı gösteriyor. Bu da erken Dünya'nın tek bir sistemle değil, bölge bölge değişen karmaşık ve dinamik bir jeolojiyle yönetildiğini ispatlıyor. Kısacası, Dünya'nın "yaşam sahnesi" perdelerini tahmin ettiğimizden 800 milyon yıl önce açmış olabilir.