Android 17 ile devrim: Apple’ın en güçlü kozu artık Google safına geçiyor!

Google, uzun süredir Android ve ChromeOS katmanlarını tek bir platformda birleştirmek için çalışıyor. Android 17 ile gelen Handoff özelliği, bu birleşmenin en somut adımı. Artık telefonunuzda başladığınız bir işlemi, bilgisayarınızda veya tabletinizde hiçbir veri kaybı olmadan, kaldığınız yerden sürdürebileceksiniz.

HANDOFF ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu yeni teknoloji, eski "Phone Hub" denemelerinden çok daha farklı. Doğrudan Android uygulama yaşam döngüsüne entegre edilen Handoff, şu yenilikleri sunuyor:

Anlık Durum Aktarımı: Geliştiriciler, setHandoffEnabled() komutuyla uygulamalarını bu sisteme dahil edebilecek. Bu sayede uygulama sadece açılmakla kalmayacak, mevcut durumunu (yazılan bir taslak, izlenen video dakikası vb.) diğer cihaza paketleyip gönderecek.

Web Desteği: Eğer hedef cihazda aynı uygulama yüklü değilse, sistem sizi doğrudan ilgili içeriğin mobil web sürümüne yönlendirecek. Bu sayede süreç asla kesintiye uğramayacak.

Akıllı Bildirimler: Yakınınızdaki bir cihazda bir işlem başlattığınızda, diğer cihazınızın görev çubuğunda "devam et" ikonu belirecek.

GELECEĞİN BİLGİSAYARLARI: 'RUBY' VE 'SAPPHİRE'

Bu gelişme, Google'ın yeni nesil dizüstü projeleri olan 'Ruby' ve 'Sapphire' cihazları için de kritik öneme sahip. Artık kullandığınız cihaz, sadece o anki iş akışınıza açılan geçici bir pencere haline gelecek.

Google, sadece çekirdekleri birleştirmiyor; telefonunuz, tabletiniz ve bilgisayarınız arasındaki sınırları tamamen kaldırarak "ortamsal bilgi işlem" çağını başlatıyor.