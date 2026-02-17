Android telefonunuzda uygulama yüklemeden yapabileceğiniz 5 gizli özellik

Android telefonunuzun sadece Play Store'dan indirdiğiniz uygulamalarla sınırlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Birçok kullanıcı, belge taramak veya metin kopyalamak için uygulama mağazasına yönelse de, modern Android işletim sistemi bu işlemleri halihazırda bünyesinde barındırıyor. Depolama alanınızı doldurmadan, telefonunuzun kendi yeteneklerini kullanarak günlük işlerinizi nasıl hızlandırabileceğinizi keşfedin. İşte Android telefonunuzda uygulama yüklemeden yapabileceğiniz 5 etkileyici özellik...İşte depolama alanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacak, telefonunuzun içine gizlenmiş 5 işlevsel özellik:

1. Görsellerden ve Uygulamalardan Metin Kopyalayın

Artık bir fotoğraftaki adresi veya kopyalamaya izin vermeyen bir uygulamadaki mesajı manuel olarak yazmanıza gerek yok. Android'in "Son Uygulamalar" ekranına giderek veya Samsung cihazlardaki "Akıllı Seçim" özelliğini kullanarak, ekrandaki herhangi bir metni uzun basarak kopyalayabilirsiniz. Sistem, görseldeki metni otomatik olarak tanıyacak ve saniyeler içinde panonuza ekleyecektir.

2. Profesyonel Belge ve QR Kod Tarama

Ayrı bir tarayıcı uygulamasına veda edin. Telefonunuzun kamerasını bir belgeye veya makbuza doğrulttuğunuzda, sistem bunu otomatik olarak algılar. Kenarları düzeltir, gölgeleri temizler ve net bir PDF/görsel oluşturur. QR kodlar için de durum aynı; sadece kamerayı doğrultun ve ekranda çıkan bağlantıya tıklayın.

3. Gelişmiş Pano Geçmişi

Birden fazla bilgiyi kopyalayıp yapıştırmanız gerektiğinde Android sizi yarı yolda bırakmaz. Klavyenizin üst kısmındaki pano (clipboard) simgesine tıkladığınızda, daha önce kopyaladığınız metin ve görsellerin bir listesini görebilirsiniz. Bu sayede uygulamalar arasında sürekli git-gel yapmaktan kurtulursunuz.

4. Canlı Altyazı (Live Caption) ile Sesi Metne Dönüştürün

Gürültülü bir ortamdasınız veya ses açamıyor musunuz? Erişilebilirlik ayarları altındaki "Canlı Altyazı" özelliğini açarak, telefonunuzda oynatılan her türlü videoyu veya sesli mesajı anlık olarak ekranda metin olarak okuyabilirsiniz.

5. Dosyalarınızı Hızla Paylaşın ve Düzenleyin

Google'ın yerleşik araçları, büyük dosyaları paylaşmak veya cihazınızdaki gereksiz dosyaları temizlemek için ek bir "temizlik" uygulamasına ihtiyaç duymaz. Nearby Share (Hızlı Paylaşım) ile saniyeler içinde dosya aktarımı yapabilir, yerleşik dosya yöneticisiyle depolama alanınızı yönetebilirsiniz.