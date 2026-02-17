Antarktika’da görsel şölen: 2026’nın ilk "ateş çemberi" güneş tutulması geliyor!

Halkalı güneş tutulması (annular eclipse), Ay'ın Dünya'dan en uzak noktasında olduğu sırada Güneş ile Dünya arasına girmesiyle oluşur. Ay, Güneş'i tamamen kapatamadığı için kenarlarda parlak bir halka bırakır. Gökbilimciler bu görüntüyü, sanki Güneş'in "merkezi oyulmuş" gibi bir manzara olarak tanımlıyor.

TUTULMA NERELERDEN İZLENEBİLECEK?

Bu özel doğa olayının tam halkalı hali ne yazık ki sadece Antarktika'dan görülebilecek. Ancak şanslı olan sadece penguenler değil! Gökyüzü açık olduğu takdirde, parçalı tutulma şu bölgelerden de gözlemlenebilecek:

Güney Amerika: Şili ve Arjantin'in en güney uçları.

Afrika: Güney Afrika Cumhuriyeti, Lesotho ve Madagaskar'ın bir kısmı.

Güvenli İzleme İçin Altın Kurallar

Güneş'e doğrudan bakmak, tutulma sırasında bile göz sağlığı için son derece tehlikelidir. İşte güvenli izleme yöntemleri:

ISO 12312-2 Onaylı Gözlükler: Normal güneş gözlükleri veya dürbünler asla yeterli koruma sağlamaz. Mutlaka sertifikalı tutulma gözlüğü kullanın.

Dolaylı Yöntemler: Evdeki bir süzgeci veya iğne deliği projektörünü kullanarak güneşin yansımasını yere düşürebilir ve tutulmayı güvenle takip edebilirsiniz.

SIRADA NE VAR?

Eğer bu tutulmayı kaçırırsanız üzülmeyin! Ağustos 2026'da Grönland, İzlanda ve İspanya üzerinden geçecek devasa bir Tam Güneş Tutulması bekleniyor. Bu tutulma, Avrupa'nın büyük bir bölümünden de parçalı olarak görülebilecek.