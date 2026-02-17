Apple’dan mart sürprizi: iPhone 17e ve yeni nesil cihazlar için tarih netleşti!

Apple analisti Mark Gurman'ın öngörülerini doğrulayan sızıntılara göre teknoloji devi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü için takvimlerini işaretledi. Ancak bu kez alışılmışın dışında bir format bizi bekliyor. Şirket; New York, Londra ve Şanghay olmak üzere üç dünya metropolünde eş zamanlı etkinlikler düzenleyecek.

Bu "çoklu lokasyon" stratejisi, Apple'ın sadece yeni ürün tanıtmakla kalmayıp, yerel pazarlarda daha güçlü bir fiziksel varlık ve deneyim alanı oluşturmak istediğinin bir kanıtı olarak görülüyor. Özellikle Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) ile aynı haftaya denk gelen bu hamle, Apple'ın spot ışıklarını rakiplerinden kendi üzerine çekme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

İPHONE 17E: UYGUN FİYATLI PERFORMANS CANAVARI MI GELİYOR?

Etkinliğin kuşkusuz en parlak yıldızı iPhone 17e olacak. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında sessiz sedasız tanıtılan iPhone 16e'nin aksine, 17e modelinin daha kapsamlı yeniliklerle gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre bu cihaz, amiral gemisi özelliklerini daha erişilebilir bir fiyat etiketiyle sunarak orta-üst segmentte dengeleri değiştirebilir.

Beklenen Diğer Ürünler:

M4 İşlemcili Yeni Mac'ler: Özellikle MacBook Air serisinde performans çıtasını yükseltecek güncellemeler kapıda.

iPad ve iPad Air: Ekran teknolojisinde iyileştirmeler ve yeni işlemci dopingi ile tablet pazarındaki liderlik pekiştirilecek.

Satış Tarihleri ve Ön Sipariş Süreci

Apple'ın stratejik takvimine göre, heyecan verici bu yeni cihazların ne zaman raflarda olacağı da netleşmeye başladı. Eğer sızıntılar yanıltmazsa:

Ön Siparişler: 6 Mart Cuma günü başlayacak.

Genel Satış: Cihazlar 13 Mart Cuma günü dünya çapında satışa sunulacak.

Apple'ın bu hamlesi, Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinden hemen sonraya denk gelerek teknoloji dünyasındaki rekabeti zirveye taşıyacak.

TEKNOLOJİ TUTKUNLARINI NELER BEKLİYOR?

Bu özel "Deneyim" etkinliği, Apple'ın sadece donanım değil, yazılım ve kullanıcı deneyimi odaklı büyük bir vizyonun parçası olabilir. Özellikle yapay zeka entegrasyonlarının ve yeni iOS sürümlerindeki güvenlik güncellemelerinin de bu lansmanda geniş yer bulması bekleniyor.

Apple, Mart ayındaki bu büyük gövde gösterisiyle hem yatırımcılarına hem de sadık kullanıcı kitlesine "yenilik hızı kesilmiyor" mesajı verecek gibi görünüyor.