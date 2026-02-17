Bilim insanları alarm verdi: Dünyanın en büyük tropikal gölü ölüyor olabilir

Dünyanın en büyük tropikal gölü olan Victoria Gölü'nün suları giderek zehirli bir yeşile dönüyor. Bilim insanlarına göre tarım gübreleri, kanalizasyon ve atıkların göle karışmasıyla artan azot ve fosfor, zararlı alg patlamalarına yol açtı ve göl kritik eşiği geçti.

Kenya, Tanzanya ve Uganda'da yaklaşık 47 milyon kişinin içme suyu ve besin kaynağı olan gölde oksijen seviyesi hızla düşerken balık ölümleri artıyor. Araştırmalar, siyanobakterilerin ürettiği "mikrosistin" adlı karaciğere zarar veren toksinin güvenli sınırları sık sık aştığını gösterdi.

Uzmanlar bazı bölgelerin artık "ölü alan" haline geldiğini ve ekosistemin geri dönüşünün çok zor olabileceğini belirtiyor.