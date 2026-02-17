Dünya’dan altın sızıyor olabilir! Bilim insanları şaşkın

Bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinden çok küçük miktarlarda değerli metalin yüzeye doğru sızıyor olabileceğini düşünüyor. Araştırmalara göre gezegendeki altın ve platin gibi metallerin yüzde 99,9'u çekirdekte bulunuyor. Ancak bazı volkanik kayaçlarda tespit edilen kimyasal izler, bu metallerin mantoya ve zamanla yüzeye doğru taşınmış olabileceğini gösteriyor.

Bu durumun nedeni konusunda iki görüş var: Metallerin milyarlarca yıl önce asteroid çarpmalarıyla gelmiş olması ya da çekirdeğin "çok yavaş" şekilde madde sızdırması. Özellikle helyum gazı ve bazı element izotopları, çekirdek ile üst katmanlar arasında zayıf bir madde alışverişi olabileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre bu sızıntı tehlikeli değil; miktarı son derece küçük.