Hayvanlar konuşuyor olabilir! Bilim insanları dili çözmeye çok yaklaştı

Bilim insanları hayvanların iletişim dilini çözmeye her zamankinden daha yakın. Yeni araştırmalar, köpeklerden yunuslara ve yarasalara kadar pek çok türün rastgele sesler çıkarmadığını; aksine anlam taşıyan, bağlama göre değişen sinyaller kullandığını gösteriyor.

Örneğin yunusların kendilerine özgü "isim" gibi işlev gören ıslıkları olduğu, bazı seslerin tehlike uyarısı bazıların ise merak ifadesi taşıdığı belirlendi. Yarasalarda ise yapay zeka yardımıyla binlerce ses analiz edilerek tartışma veya yiyecek paylaşımı gibi durumlara karşılık gelen çağrılar ayırt edildi.

Araştırmacılar artık yapay zekayı devreye sokarak dev veri setlerindeki ses kalıplarını çözmeye çalışıyor. Amaç, hayvanların ne söylediğini anlamanın ötesine geçip onlarla iki yönlü iletişim kurabilmek. Uzmanlara göre bu gelişme, doğayla ilişkimizi tamamen değiştirebilir ve koruma çalışmalarında yeni bir dönemi başlatabilir.