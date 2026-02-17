iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 27 pil ömrü sorununu kökten çözebilir!

Yıllar önce Mac OS X Snow Leopard güncellemesinde izlenen stratejiye benzer şekilde, iOS 27 ile eski kodlar ayıklanacak ve mevcut özellikler daha verimli çalışacak şekilde yeniden yazılacak. Apple içinde "Rave" kod adıyla anılan bu güncelleme, iOS 26 ile gelen "Liquid Glass" arayüz devriminden sonra sistemi daha "çevik ve yanıt hızı yüksek" hale getirmeyi hedefliyor.

YENİ CİHAZLAR VE YAPAY ZEKA HAZIRLIĞI

Bu optimizasyon süreci, Apple'ın gelecekteki dokunmatik ekranlı MacBook Pro ve merakla beklenen katlanabilir iPhone modelleri için sağlam bir temel oluşturma çabası olarak görülüyor. Ayrıca, 2024'te duyurulan ancak çeşitli gecikmeler yaşayan yeni nesil, sohbet botu tabanlı Siri özelliklerinin bir kısmının da nihayet iOS 27 ile kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Görünüşe göre Apple, bu kez gösterişli özelliklerden ziyade, cihazların ömrünü uzatacak ve kullanıcı deneyimini pürüzsüzleştirecek bir "bakım yılına" odaklanacak.