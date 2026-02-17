Yıldızların kimliğini araştırdı, birinciliği kaptı! Liseli İshak Gültekin'den dev başarı

Aydın'ın Nazilli ilçesinden İzmir'de yapılan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan İshak Gültekin Ege Bölge Birincisi oldu. Lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında gerçekleştirilen 2026 İzmir Bölge Sergisi finalinde Nazilli Mehmet Akif Ersoy Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi İshak Gültekin büyük bir başarıya imza atarak Fizik alanında Ege Bölge Birincisi oldu.





Her yıl düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında İzmir de yapılan bölge yarışmasında Nazillili 12. sınıf öğrencisi İshak Gültekin Fizik alanında katıldı. Eğe Bölgesi'nden birçok öğrencinin katıldığı yarışmaya Fizik alanında 'sfektrograf ile kozmik kimlik arayışı' projesi ile katılan İshak Gültekin, jürinin değerlendirmesi sonucu finallerde İzmir Bölge Birincisi seçildi. Gültekin, önümüzdeki Mayıs ayında Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finallerine Nazilli'den katılarak Ege Bölgesi'ni temsil edecek.