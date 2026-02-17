Oxford'dan devrimsel buluş: Elektrikli araç menzilini artıracak "görünmez" detay!

Batarya anotlarında ağırlığın %5'inden azını kaplayan bu bağlayıcılar, elektrotun yapısal bütünlüğünü korumak, iletkenliği sağlamak ve batarya ömrünü uzatmak için hayati önem taşıyor. Ancak çok küçük miktarda oldukları ve ayırt edici görsel özelliklere sahip olmadıkları için, üretim sürecinde bu maddelerin tam olarak nerede konumlandığı bilim dünyası için bir sırdı.

Dr. Stanislaw Zankowski liderliğindeki ekip, gümüş ve brom bazlı özel bir "stoklama/boyama" tekniği geliştirerek bu sorunu çözdü. Bu yöntem sayesinde, selüloz ve lateks bazlı bağlayıcılar elektron mikroskobu altında net bir şekilde takip edilebiliyor.

ŞARJ HIZINDA %40 ARTIŞ

Araştırma, üretim aşamasındaki küçük değişikliklerin devasa sonuçlar doğurduğunu kanıtladı. Geliştirilen görüntüleme tekniği kullanılarak yapılan optimizasyonlar sayesinde:

Bataryaların iç iyonik direnci %40 oranında düşürüldü.

Bu düşüş, elektrikli araçların çok daha hızlı şarj olmasına olanak tanıyor.

Bağlayıcıların elektrot yüzeyinde topaklanması engellenerek, bataryaların kullanım ömrü ve dayanıklılığı artırıldı.

GELECEĞİN BATARYALARI İÇİN YENİ BİR ARAÇ SETİ

Profesör Patrick Grant, bu çalışmanın sadece mevcut grafit elektrotlar için değil, silikon bazlı yeni nesil bataryalar için de çığır açıcı olduğunu belirtti. Kimya, elektrokimya ve mikroskopi bilimlerini birleştiren bu patentli yöntem, Tesla ve Faraday Institution gibi dev sanayi kuruluşlarının şimdiden ilgisini çekmiş durumda.

Bu keşif, daha uzun menzilli elektrikli araçların ve daha dayanıklı elektronik cihazların kapısını aralıyor.