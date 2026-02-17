Uzaylı sinyalleri dünyaya ulaştı mı? Bilim insanlarından ezber bozan çalışma

Neden Göremiyoruz? 1960'tan bu yana radyo dalgaları ve lazer parlamalarıyla evreni tarıyoruz. Bir sinyalin yakalanması için hem Dünya'ya ulaşması hem de cihazlarımızın o an doğru yöne bakıyor olması gerekiyor. Yaygın görüş, sinyallerin geçmişte yanımızdan geçip gittiği ve teknolojimiz geliştikçe onları yakalayacağımız yönündeydi. Ancak Grimaldi'nin istatistiksel modeli bu iyimserliğe meydan okuyor.

Sinyaller Sandığımızdan Daha Uzak Olabilir Araştırmaya göre, yakın çevremizde fark edilmeden geçen binlerce sinyal olması ihtimali oldukça düşük. Eğer teknolojik imzalar gerçekten varsa, bunlar ya çok nadir ya da binlerce ışık yılı uzaklıktaki derin uzaydan geliyor. Bulgular, uzaylı avının "kapı komşumuzda" değil, galaksinin çok daha uzak ve derin noktalarında yapılması gerektiğini gösteriyor.