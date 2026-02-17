Venüs’te dev boşluk keşfedildi! Bilim insanları yerin altına bakınca şaşkına döndü

Bilim insanları, Venüs yüzeyinin altında dev bir lav tüneli bulunduğunu ortaya çıkardı. NASA'nın 1990–1992 yılları arasında görev yapan Magellan uzay aracından elde edilen eski radar verilerini inceleyen araştırmacılar, Nyx Mons adlı volkanik bölgede yaklaşık 1 kilometre genişliğinde, yüzlerce metre derinliğinde boşluk tespit etti.

Kalın bulut tabakası nedeniyle optik olarak gözlemlenemeyen Venüs'te bu keşif, gezegenin volkanik yapısına dair en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bilim insanlarına göre düşük yer çekimi ve yoğun atmosfer koşulları, Dünya ve Mars'takinden daha büyük ve daha dayanıklı lav tünellerinin oluşmasına yol açmış olabilir.

Uzmanlar, bu yer altı yapıların gelecekteki uzay görevleri için önemli olabileceğini ve ileride araştırma alanı ya da sığınak olarak kullanılma potansiyeli taşıdığını belirtiyor.