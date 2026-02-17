Windows 11'de beklenen devrim: Görev çubuğu özgürlüğü geri dönüyor!

Windows 95'ten bu yana işletim sisteminin standart bir parçası olan ancak 2021 yılında Windows 11'in piyasaya sürülmesiyle "sıfırdan inşa edildiği" gerekçesiyle kaldırılan hareketli Görev Çubuğu, beş yıl aradan sonra geri dönüyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft, kullanıcıların Görev Çubuğu'nu ekranın soluna, sağına veya üstüne taşımasına izin verecek çalışmaları başlattı.

Şirket, bu yeni yönelimlerde tüm düğmelerin ve açılır menülerin sorunsuz çalışması için yoğun bir mesai harcıyor. Ayrıca sadece konumlandırma değil, Görev Çubuğu'nun ekranda kapladığı alanı ayarlamaya olanak tanıyan yeniden boyutlandırma özelliği de paketin bir parçası olacak.

YAZ AYLARINDA TANITILMASI BEKLENİYOR

Gelen bilgilere göre, Windows ekibi bu projeyi "yüksek öncelikli" olarak sınıflandırmış durumda. Eğer planlarda bir aksama olmazsa, bu yeteneklerin önümüzdeki yaz aylarında resmi olarak tanıtılması ve ardından kullanıcılara sunulması bekleniyor.

SADECE GÖREV ÇUBUĞU DEĞİL: PERFORMANS ODAKLI YENİ DÖNEM

Microsoft'un bu hamlesi, sadece bir görsel düzenlemeden ibaret değil. Şirket, son iki yılda kullanıcı güvenini zedeleyen "sorunlu noktaları" temizlemek için genel bir seferberlik başlatmış durumda. Bu kapsamda;

Genel sistem performansı şikayetleri,

Dosya Gezgini'nde yaşanan aksaklıklar,

Ve diğer kritik kullanıcı geri bildirimleri de masada.

Microsoft, bu "yüksek öncelikli" iyileştirmelerle Windows 11 etrafında yeniden pozitif bir hava estirmeyi hedefliyor.