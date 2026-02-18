Dünya’nın içinde okyanus saklıymış! Bilim insanlarını bile şaşırtan keşif

Yeni bir araştırmaya göre Dünya'nın çekirdeği, yüzeydeki okyanuslardan çok daha büyük bir su kaynağının "ham maddesini" barındırıyor olabilir. Bilim insanları, çekirdeğin ağırlığının yaklaşık %0,07–0,36'sının hidrojenden oluştuğunu ve bunun 9 ila 45 okyanus büyüklüğünde su oluşturabilecek miktara denk geldiğini belirledi.

Hidrojen çekirdekte sıvı su halinde bulunmuyor. Ancak zamanla yukarı doğru sızarak oksijen açısından zengin mantoyla reaksiyona girdiğinde suya dönüşebiliyor. Araştırmacılara göre bu süreç, magmanın oluşumunu kolaylaştırarak volkanik faaliyetleri ve Dünya yüzeyindeki jeolojik olayları etkiliyor olabilir.