Herkes yaşıyor ama kimse nedeni bilmiyordu! Bir odaya girince unutmanızın sebebi

Bir odaya girince neden ne yapacağını unuttuğunu hiç düşündün mü? Psikologlar buna "kapı etkisi" adını veriyor. Yapılan araştırmalar, bir kapıdan geçmenin beynin yeni bir "olay bölümü" başlatmasına neden olduğunu gösteriyor. Bu yüzden önceki odada akılda tutulan amaç, hafızanın önceki bölümünde kalıyor ve hatırlamak zorlaşıyor.

Ancak etki her zaman ortaya çıkmıyor. Çalışmalara göre odalar birbirine çok benzerse unutma daha az oluyor; asıl sorun dikkatin dağılması veya ortamın belirgin şekilde değişmesi durumunda yaşanıyor. Uzmanlar, kapıdan geçerken yapacağınız işe odaklanmanın ya da kısa bir not almanın unutmayı azaltabileceğini belirtiyor.