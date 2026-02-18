Kızıl Gezegen çıtırdıyor: Mars’ta şimşek sesi duyuldu!
Mars’ın sessiz ve durağan bir dünya olduğu düşünülüyordu ancak yeni bulgular bu algıyı değiştirebilir. NASA’nın Perseverance keşif aracı, Kızıl Gezegen’de rüzgarla savrulan tozların oluşturduğu küçük elektrik boşalmalarının çıkardığı sesleri kaydetti. Araştırmacılara göre bu “mini şimşekler”, hem gelecekteki görevler hem de Mars’ta yaşam izleri arayışı açısından beklenenden daha önemli sonuçlar doğurabilir.
Bilim insanları, Mars'ta ilk kez "mini şimşek" olarak tanımlanan elektrik boşalmalarını doğrudan tespit etti. NASA'nın Perseverance keşif aracının mikrofonu, rüzgarın havaya kaldırdığı toz taneciklerinin çarpışmasıyla oluşan statik elektrikten kaynaklanan onlarca küçük kıvılcımı kaydetti.
Araştırmaya göre bu elektrik atımları oldukça zayıf; kuru bir günde metal kapı koluna dokununca hissedilen şok kadar güçlü. Ancak yine de gelecekteki astronotların ekipmanlarına zarar verebilir ve Mars'ta yaşam izleri aramayı zorlaştırabilir. Çünkü bu boşalmalar, organik molekülleri parçalayabilen kimyasal reaksiyonları tetikleyebiliyor.
Uzmanlar, Kızıl Gezegen'de kilometrelerce uzanan toz fırtınalarının bu tür elektrik olaylarını sık sık ürettiğini düşünüyor ve Mars yüzeyindeki elektrik alanlarını ölçebilecek yeni nesil cihazlara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.