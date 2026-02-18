Kızıl Gezegen çıtırdıyor: Mars’ta şimşek sesi duyuldu!

Bilim insanları, Mars'ta ilk kez "mini şimşek" olarak tanımlanan elektrik boşalmalarını doğrudan tespit etti. NASA'nın Perseverance keşif aracının mikrofonu, rüzgarın havaya kaldırdığı toz taneciklerinin çarpışmasıyla oluşan statik elektrikten kaynaklanan onlarca küçük kıvılcımı kaydetti.

Araştırmaya göre bu elektrik atımları oldukça zayıf; kuru bir günde metal kapı koluna dokununca hissedilen şok kadar güçlü. Ancak yine de gelecekteki astronotların ekipmanlarına zarar verebilir ve Mars'ta yaşam izleri aramayı zorlaştırabilir. Çünkü bu boşalmalar, organik molekülleri parçalayabilen kimyasal reaksiyonları tetikleyebiliyor.

Uzmanlar, Kızıl Gezegen'de kilometrelerce uzanan toz fırtınalarının bu tür elektrik olaylarını sık sık ürettiğini düşünüyor ve Mars yüzeyindeki elektrik alanlarını ölçebilecek yeni nesil cihazlara ihtiyaç olduğunu belirtiyor.