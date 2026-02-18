Yeraltındaki “yeşil dünya” 49 milyon yıl saklı kalmış

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Carlsbad Mağaraları'nda çalışan bilim insanları, 49 milyon yıldır izole kaldığı düşünülen parlak yeşil mikrop kolonileri keşfetti. Tamamen karanlık bir bölgede yaşayan bu mikroorganizmaların, insan gözünün göremediği yakın kızılötesi ışığı kullanarak fotosentez yapabildiği belirlendi.

Araştırmacılara göre kireç taşı yüzeylerden yansıyan bu zayıf ışık, mikropların enerji üretmesine yetiyor. Bu durum, yaşamın var olabilmesi için mutlaka görünür güneş ışığı gerektiği düşüncesini değiştiriyor.

Keşfin en önemli sonucu ise uzay araştırmaları açısından: Bilim insanları, benzer koşulların kırmızı cüce yıldızların etrafındaki gezegenlerde de bulunabileceğini ve bu yöntemle yaşam izlerinin daha doğru tespit edilebileceğini düşünüyor. Ayrıca atmosferde oksijen tespiti, yaşamın en güçlü göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.