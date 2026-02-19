AirPods Pro 3 dünyasında kamera çıkışı! Tartışmalara zemin hazırladı

Yeni nesil kulaklıkların en dikkat çeken özelliği, dış dünyayı "görmesini" sağlayacak kameraları olacak. Ünlü analist Mark Gurman'a göre bu kameralar, Apple Intelligence ve Visual Intelligence (Görsel Zekâ) özelliklerini destekleyecek. Kullanıcılar, çevrelerindeki nesneler veya mekanlar hakkında kulaklıkları aracılığıyla anlık bilgi alabilecek.

EL HAREKETLERİYLE KONTROL DÖNEMİ

Sadece kamera değil, kullanım alışkanlıkları da değişiyor. Sızıntılar, yeni modelde gövde üzerindeki baskıya duyarlı tuşların yerini tamamen el hareketlerine (hand gestures) bırakabileceğini işaret ediyor. Bu sayede fiziksel temas olmadan müzik veya aramalar yönetilebilecek.

İKİ FARKLI AİRPODS PRO 3 SEÇENEĞİ

Apple'ın, AirPods 4 modelinde uyguladığı stratejiyi Pro serisine de taşıması bekleniyor. Mevcut AirPods Pro 3'ün yanına eklenecek olan bu "kameralı" üst versiyon, daha yüksek bir fiyat etiketiyle sunulacak. Ses kalitesi ve gürültü engelleme performansı korunurken, yeni model tamamen yapay zekâ odaklı bir deneyim vaat ediyor.

Sizce kulaklıkta kamera olması devrimsel bir kolaylık mı, yoksa gizlilik için bir soru işareti mi?