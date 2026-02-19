Antarktika’nın derinliklerinden 23 milyon yıllık sır çıktı!

SWAIS2C projesi kapsamında yürütülen bu zorlu sondaj, dondurucu sis ve teknik aksaklıklara rağmen başarıyla tamamlandı. Buzun 523 metre altındaki çamur ve kaya tabakalarına ulaşan uzmanlar, şaşırtıcı bulgularla karşılaştı. Bugün devasa buz kütleleriyle kaplı olan bölgede, bir zamanlar açık denizlerin olduğu ve güneş ışığına ihtiyaç duyan deniz canlılarının yaşadığı tespit edildi.

Bu keşif, küresel ısınmanın gelecekte buzulları ne kadar hızlı eriteceğini anlamak için "altın değerinde" veriler sunuyor. Eğer Batı Antarktika Buz Tabakası tamamen erirse, küresel deniz seviyelerinin 4-5 metre yükselebileceği öngörülüyor. Bilim insanları şimdi, geçmişteki sıcak dönemlerde buzulların nasıl tepki verdiğini inceleyerek, modern dünya için bir erken uyarı sistemi oluşturmayı hedefliyor.