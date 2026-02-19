Aslanların gizli dili ortaya çıktı: İkinci kükreme tespit edildi

Bilim insanları, Afrika'daki aslanların sanılandan daha karmaşık bir ses repertuarına sahip olduğunu ortaya koydu. Yapay zeks ile analiz edilen binlerce saatlik kayıt, aslanların bilinen güçlü kükremesinin yanında daha kısa ve daha düşük frekanslı ikinci bir "ara kükreme" çıkardığını gösterdi.

Araştırmacılara göre bu sesler bireyleri ayırt etmeyi mümkün kılabilir ve böylece doğada aslanları uzaktan saymak ve takip etmek kolaylaşabilir. Bu yöntem, nüfusu hızla azalan aslanların korunmasına yardımcı olabilir.