Ay küçülmeye devam ediyor: Yeni jeolojik kanıtlar bulundu

Lobate Scarp adı verilen fay uçurumlarının ardından, şimdi de Küçük Mare Sırtları (SMR) olarak bilinen yeni yapılar keşfedildi. The Planetary Science Journal'da yayımlanan çalışmaya göre, Ay'ın karanlık bazalt ovalarında (maria) 1.114 yeni sırt tespit edildi. Bu buluş, Ay genelindeki toplam sismik yapı sayısını 2.634'e çıkardı.

Araştırmacılar, bu sırtların ve fayların yaşlarının birbirine çok yakın (ortalama 100-120 milyon yıl) olduğunu ve fiziksel olarak birbirine bağlandığını saptadı. Bu durum, Ay'ın iç kısmındaki büzülmenin kabuğu çatlatıp bükerek küresel bir daralmaya yol açtığını kanıtlıyor.

Bu sismik hareketlilik, gelecekteki uzay görevleri için kritik önem taşıyor. Özellikle Artemis Programı kapsamında Ay yüzeyine inecek astronotların güvenliği için ay sarsıntılarının (moonquakes) yapısını anlamak hayati bir rol oynayacak. Ay artık sadece gökyüzünde parlayan bir fener değil; aktif, dinamik ve değişen bir dünya olarak görülüyor.