Bakan Işıkhan’dan dijital dönüşüm mesajı: Yapay zekada "baş aktör" olma hedefi!

Bakan Işıkhan, dünyanın geldiği mevcut durumda insanlığın ve yapay zekanın geleceğinin her geçen gün birbirine daha kuvvetle bağlandığını, bu paralelliğin insan ilişkilerinden uluslararası ilişkilere kadar uzanan geniş bir yelpazede önemini hissettirdiğini kaydetti.

İnsanlık tarihindeki her büyük değişim sürecinde olduğu gibi teknoloji çağının da sosyal, ekonomik ve politik bazı zorlukları beraberinde getirdiğini belirten Işıkhan, bu süreçte Türkiye'nin bu dönüşümü nasıl yönettiği ve kendisini bu değişimin neresinde konumlandırdığının önemli olduğunu vurguladı.