Bilim insanları şaşkın: Altının oluşumunda depremler rol oynuyor

Bilim insanları şaşkın: Altının oluşumunda depremler rol oynuyor Yüzyıllardır kuvars damarlarının içindeki büyük altın parçalarının nasıl oluştuğu jeologlar için bir bilmeceden ibaretti. Yeni bir araştırma ise bu gizemin arkasında depremlerin olabileceğini öne sürüyor. Bulgulara göre sarsıntı sırasında sıkışan kuvars kristalleri elektrik yükü üreterek çözeltideki altını yüzeyine çekiyor ve zamanla büyüyen altın parçaları oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 11:22