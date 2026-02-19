Bilim insanları şaşkın: Altının oluşumunda depremler rol oynuyor
Yüzyıllardır kuvars damarlarının içindeki büyük altın parçalarının nasıl oluştuğu jeologlar için bir bilmeceden ibaretti. Yeni bir araştırma ise bu gizemin arkasında depremlerin olabileceğini öne sürüyor. Bulgulara göre sarsıntı sırasında sıkışan kuvars kristalleri elektrik yükü üreterek çözeltideki altını yüzeyine çekiyor ve zamanla büyüyen altın parçaları oluşturuyor.
Yeni bir araştırmaya göre depremler yalnızca kayaları kırmakla kalmıyor, aynı zamanda altın birikimini de tetikleyebiliyor. Bilim insanları, deprem sırasında sıkışan kuvars kristallerinin elektrik yükü ürettiğini ve bu kısa süreli enerjinin çözeltideki altını yüzeye çekerek biriktirdiğini belirledi.
Laboratuvar deneylerinde gerilen kuvarsın üzerinde parlak altın parçacıkları ve küçük kristaller oluştuğu gözlendi. Süreç her depremde tekrarlandıkça küçük taneciklerin birleşerek büyük altın parçalarına dönüşebileceği düşünülüyor.
Araştırmacılara göre bu mekanizma, altının çoğunlukla kuvars damarları içinde büyük parçalar halinde bulunmasının nedenini açıklayabilir.