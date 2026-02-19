Bulut depolama tarihe mi karışıyor? Camlarda veri saklama devrimi!

Daha önce sadece çok pahalı ve özel üretim kuartz camlara veri yazabilen teknoloji, artık mutfaklarımızdaki ısıya dayanıklı fırın kaplarından (borosilikat cam) tanıdığımız malzemeyle çalışıyor. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre, bu gelişme depolama maliyetlerini düşürürken seri üretimin de önünü açıyor.

TEK LAZER ATIŞIYLA BİNLERCE YIL

"Faz vokseli" adı verilen yeni yöntem sayesinde, lazerler camın içine veriyi çok daha hızlı işliyor. Artık karmaşık okuyuculara gerek kalmadan, tek bir kamera ile camdaki veriler çözülebiliyor. Suya, ısıya ve toza dayanıklı bu cam plakalar; kültürel mirasımızı, filmleri ve kritik verileri insanlık tarihinden bile uzun süre koruyabilecek.

Warner Bros.'un efsanevi Superman filmiyle test edilen bu teknoloji, gelecekte veri merkezlerinin devasa enerji tüketen soğutma sistemlerine olan ihtiyacını da bitirebilir.