Bulut depolama tarihe mi karışıyor? Camlarda veri saklama devrimi!
Dijital dünyada her gün ürettiğimiz devasa verileri nasıl koruyacağız? Sabit diskler ve bulut sistemleri birkaç on yıl içinde bozulurken, Microsoft Research tarihin akışını değiştirecek bir buluşa imza attı. Project Silica kapsamında geliştirilen yeni teknoloji, verileri 10.000 yıl boyunca bozulmadan saklayabiliyor.
Daha önce sadece çok pahalı ve özel üretim kuartz camlara veri yazabilen teknoloji, artık mutfaklarımızdaki ısıya dayanıklı fırın kaplarından (borosilikat cam) tanıdığımız malzemeyle çalışıyor. Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre, bu gelişme depolama maliyetlerini düşürürken seri üretimin de önünü açıyor.
TEK LAZER ATIŞIYLA BİNLERCE YIL
"Faz vokseli" adı verilen yeni yöntem sayesinde, lazerler camın içine veriyi çok daha hızlı işliyor. Artık karmaşık okuyuculara gerek kalmadan, tek bir kamera ile camdaki veriler çözülebiliyor. Suya, ısıya ve toza dayanıklı bu cam plakalar; kültürel mirasımızı, filmleri ve kritik verileri insanlık tarihinden bile uzun süre koruyabilecek.
Warner Bros.'un efsanevi Superman filmiyle test edilen bu teknoloji, gelecekte veri merkezlerinin devasa enerji tüketen soğutma sistemlerine olan ihtiyacını da bitirebilir.