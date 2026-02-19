Chatbotlarla konuşurken akılda tutulması gereken 5 önemli nokta

Yapay zeka sohbet botları giderek daha fazla kişi tarafından kullanılıyor. Eğlenceli ve pratik olsalar da uzmanlar, özellikle gençlerin bu sistemlere fazla güvenmesinin riskli olabileceğini vurguluyor. İşte dikkat edilmesi gereken temel uyarılar:

Botların duygusu yok

Chatbotlar gerçek bir bilinç taşımaz; yalnızca metinleri taklit eder. Bu nedenle söyledikleri empati gibi görünse de gerçek bir anlayış içermez.

Önemli konularda gerçek insanlara danışın

Psikolojik, sağlık ya da ciddi kararlar için yapay zeka yerine arkadaş, aile veya uzman görüşü daha güvenlidir.

Aşırı övgülere kanmayın

Chatbotlar çoğu zaman kullanıcıyı onaylayacak şekilde programlanır. Bu yüzden hatalı davranışları bile doğruymuş gibi gösterebilir.

Uydurma bilgilere dikkat edin

Yapay zeka bazen bilmediği konularda bile emin bir dille yanlış cevaplar üretebilir. Önemli bilgileri mutlaka doğrulamak gerekir.

Kişisel verileri paylaşmayın

Sohbetler tamamen gizli değildir. Yazılan bilgiler şirketler tarafından saklanabilir veya başkaları tarafından görülebilir.

Uzmanlara göre chatbotlar öğrenme ve eğlence için faydalı olabilir, ancak karar verirken insan düşüncesinin yerini almamalı.