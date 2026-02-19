Dünya tarihinin en soğuk deniz suyu keşfedildi

Bilim insanları, yaklaşık 717 milyon yıl önce yaşanan dönemde okyanusların sanılandan çok daha soğuk olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre kalın buz tabakalarının altında kalan aşırı tuzlu deniz suyu -15°C'ye kadar sıvı halde kalmayı başardı; bu değer günümüzdeki en soğuk denizlerden bile daha düşük. Kayalardaki demir izotoplarını inceleyen ekip, okyanusların hem oksijensiz hem de günümüz denizlerinden çok daha tuzlu olduğunu belirledi.