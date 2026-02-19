Dünya tarihinin en soğuk deniz suyu keşfedildi

sabah
Gezegenin buzla kaplı olduğu çağda okyanusların düşünüldüğünden çok daha soğuk olduğu ortaya çıktı. Yeni bulgular aşırı iklim koşullarını gözler önüne seriyor.

DÜNYA TARİHİNİN EN SOĞUK DENİZ SUYU KEŞFEDİLDİ
Bilim insanları, yaklaşık 717 milyon yıl önce yaşanan dönemde okyanusların sanılandan çok daha soğuk olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre kalın buz tabakalarının altında kalan aşırı tuzlu deniz suyu -15°C'ye kadar sıvı halde kalmayı başardı; bu değer günümüzdeki en soğuk denizlerden bile daha düşük. Kayalardaki demir izotoplarını inceleyen ekip, okyanusların hem oksijensiz hem de günümüz denizlerinden çok daha tuzlu olduğunu belirledi.