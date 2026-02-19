Güneş’te dev takas tamamlandı: Manyetik kutuplar yer değiştirdi!

Güneş'in manyetik alanındaki bu değişim, yıldızımızın aktivite zirvesi olan "solar maksimum" dönemiyle yakından bağlantılı. Ancak kutup takası tam o anda gerçekleşmiyor. Birmingham Üniversitesi'nden Dr. Rachel Howe, sürecin oldukça karmaşık olduğunu belirtiyor. Güneş lekelerinin en yüksek sayıya ulaştığı bu dönemde, kutup alanları önce zayıflıyor, kaotik bir hal alıyor ve sıfıra indikten sonra zıt kutup olarak tekrar yükseliyor.

DALGALI BİR GEÇİŞ SÜRECİ

Dünya'nın aksine Güneş'te bu döngü çok daha hızlı ancak düzensiz işliyor. Stanford'daki Wilcox Güneş Gözlemevi verileri, son döngüde (25. Döngü) kutup değişiminin 2023'ün sonlarında başladığını, ancak güney kutbundaki dalgalanmaların 2025'e kadar sürdüğünü gösteriyor. Bu süreçte Güneş'in devasa akım tabakası iyice dalgalı bir yapıya büründü.

Şu an kutup değişimi kalıcı hale gelmiş durumda ve solar maksimum geride kaldı. Güneş daha sakin bir döneme girse de uzmanlar, güçlü güneş patlamalarının hala yaşanabileceği konusunda uyarıyor.