Kulaklıklarda tehlike çanı: Zararlı kimyasallar tespit edildi!

Günlük hayatın vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan kulaklıklar, bu kez müzik kalitesiyle değil, içerdiği kimyasallarla gündemde. Endişe verici bir rapor, pek çok markanın ürününde insan sağlığı açısından risk taşıyabilecek maddeler bulunduğunu ortaya koydu. Üstelik bu durum yalnızca uygun fiyatlı ürünlerle sınırlı değil; Bose, Panasonic, Samsung ve Sennheiser gibi pazarın önde gelen markalarının kulaklıklarında da benzer bulgulara rastlandı.

ToxFree LIFE for All projesi kapsamında yürütülen araştırmaya göre, incelenen kulaklık örneklerinin yüzde 98'inde Bisfenol A (BPA) tespit edildi. Ayrıca BPA'nın yerine kullanılan Bisfenol S (BPS) de ürünlerin yüzde 75'inden fazlasında bulundu. The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre bu iki kimyasal, plastiği sertleştirmek amacıyla kullanılıyor. Ancak vücuda girdiklerinde östrojen hormonunu taklit edebiliyorlar. Bu durum erkeklerde kadınsılaşma, kız çocuklarında erken ergenlik ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

"Kulaklıkları yemiyoruz ki" düşüncesi ise uzmanlara göre yanıltıcı. Daha önce yapılan çalışmalar, bisfenollerin sentetik malzemelerden tere geçebildiğini ve cilt yoluyla emilebildiğini gösterdi. Özellikle spor yaparken oluşan ısı ve terleme, bu geçişi hızlandırabiliyor.

Araştırmada yalnızca bisfenoller değil, başka riskli maddeler de tespit edildi. Doğurganlığı olumsuz etkileyebilen ftalatlar, karaciğer ve böbrek hasarıyla ilişkilendirilen klorlu parafinler ile bisfenollere benzer özellikler taşıyan bromlu ve organofosfatlı alev geciktiriciler de kulaklıklarda bulundu. Her ne kadar bu maddelerin çoğu eser miktarlarda saptanmış olsa da uzmanlar uzun vadeli maruziyetin risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Projeye ortak kurumlardan biri olan Arnika'da görev yapan kimya uzmanı Karolína Brabcová, bu kimyasalların yalnızca üretim sürecinde kullanılan katkı maddeleri olmadığını, kulaklıklardan vücuda geçme ihtimali bulunduğunu belirtti. Brabcová'ya göre anlık bir zehirlenme riski söz konusu olmasa da özellikle gençler gibi hassas gruplar için uzun süreli maruziyet endişe kaynağı. Endokrin bozucu olarak tanımlanan ve doğal hormonları taklit eden bu maddeler için "tamamen güvenli" bir seviye bulunmadığı da vurgulanıyor.

Araştırma kapsamında Orta Avrupa'daki çeşitli ülkelerden ve Shein ile Temu gibi çevrim içi platformlardan toplam 81 farklı kulak içi ve kulak üstü kulaklık satın alındı. Laboratuvar testleri sonucunda incelenen her üründe en az bir zararlı kimyasala rastlandı. Bulgular, günlük olarak kullandığımız teknolojik ürünlerin içerikleri konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.