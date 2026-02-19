TCG Anadolu ve TB3 Baltık Denizi'nde! Mavi Vatan’dan NATO tatbikatına tam isabet!
NATO'nun Baltık Denizi'nde gerçekleştirdiği "Steadfast Dart 2026" tatbikatında, TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA'nın gerçekleştirdiği tam isabetli atış uluslararası takdir topladı. Tatbikatı yerinde takip eden NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanı General Ingo Gerhartz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teknolojik katkısını "dikkate değer" olarak nitelendirirken, TB3'ün performansı müttefik kuvvetler tarafından alkışla karşılandı.
Tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisini ziyaret eden Gerhartz, burada yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Ziyaret esnasında Bayraktar TB3'ün uçuşunu ve hedefe atışını da izleyen Gerhartz, hedefin tam isabetle vurulmasını alkışla karşıladı.
Gerhartz, burada yaptığı açıklamada, "NATO Komutanı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Steadfast Dart 2026 tatbikatına bu kadar önemli ve dikkate değer bir katkı sağladıkları için çok minnettarım." dedi.