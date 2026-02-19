Tetris oyunu travmaya karşı umut oldu: Araştırmadan çarpıcı sonuç!

Çalışmada, tedavi sürecine Tetris dahil edilen katılımcıların daha az "geçmişe dönüş" yaşadığı tespit edildi. İngiltere ve İsveç'teki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, yöntemin daha geniş kitleler üzerinde de denenmesi planlanıyor.

Uygulanan yöntem "İmgeleme tabanlı rekabetçi görev müdahalesi" (ICTI) olarak adlandırılıyor. Bu kapsamda yaklaşık 40 hasta, travmatik bir anıyı kısaca hatırladıktan sonra Tetris'in yavaşlatılmış bir versiyonunu oynadı. Katılımcılardan oyunun ızgarasını hayal etmeleri ve blokları görselleştirmeleri istendi. ICTI'nin, beynin görsel-uzamsal alanlarını meşgul ederek travmatik anıların canlılığını zayıflattığı düşünülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre ICTI tedavisi alanlar, dört hafta içinde diğer gruplara kıyasla 10 kat daha az travmatik anı yaşadı. Altı ayın sonunda katılımcıların yüzde 70'i hiçbir rahatsız edici anı yaşamadığını bildirdi. Yöntemin travma sonrası stres bozukluğu belirtilerine karşı da etkili olduğu kaydedildi. Çalışmayı yöneten ve Uppsala University'nde psikoloji profesörü olan Emily Holmes şunları söyledi:

"Geçmişteki bir travmaya dair tek, geçici ve rahatsız edici bir anı bile, dikkati dağıtarak ve insanları istenmeyen ve rahatsız edici duyguların insafına bırakarak günlük yaşamda güçlü bir etki yaratabilir. Bu kısa görsel müdahale yoluyla duyusal anıların rahatsız edici yönünü zayıflatarak, insanlar travmatik görüntülerin tekrar tekrar aklına gelme sıklığını azaltırlar."

Holmes, çalışmayı "gerçek bir atılım" olarak nitelendirerek, tedavinin sadece Tetris oynamaktan ibaret olmadığını, ancak "insanların yoğun yaşamlarına uyacak şekilde olabildiğince nazik, kısa ve pratik" olacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

Araştırmayı finanse eden Wellcome'da dijital ruh sağlığı alanında araştırma lideri olan Tayla McCloud ise denemenin etkisinin "çok büyük" olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar erişilebilir, ölçeklenebilir ve farklı bağlamlara uyarlanabilir bir şey görmek nadir. Hastaların travmalarını kelimelere dökmelerini gerektirmiyor ve hatta dil engellerini bile aşıyor."

Çalışmada yer alan diğer katılımcılar ise standart tedavi gördü ya da Wolfgang Amadeus Mozart'ın müziklerini dinleyip besteci hakkında podcast'ler takip etti. 1984 yılında Alexey Pajitnov tarafından geliştirilen Tetris'in psikolojik etkisi daha önce "Tetris Etkisi" olarak adlandırılan bir olguyla da gündeme gelmişti.