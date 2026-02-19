Yaşlanmayı durdurmanın sırrı beyinde mi? Sadece düşünerek gençleşebilirsiniz

Yaşlanmanın sadece biyolojik değil, psikolojik bir süreç olabileceğine dair yeni bulgular dikkat çekiyor. Yapılan bir deneyde ileri yaştaki katılımcılardan geçmişteki daha genç halleri gibi davranmaları istendi. Bir hafta sonunda duruş, denge, yürüme ve kavrama gücü gibi fiziksel ölçümlerde belirgin iyileşmeler görüldü.

Uzmanlara göre kişinin yaşlanmaya dair inancı, bedenin nasıl yaşlandığını kısmen belirleyebiliyor. Olumsuz yaşlılık algısına sahip bireylerin daha kötü sağlık sonuçları yaşayabildiği, olumlu algının ise hem fiziksel hem psikolojik canlılığı artırabildiği belirtiliyor.