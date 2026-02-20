95 milyon yıllık gizem çözüldü: Afrika’da yeni bir dev dinozor türü

Bu yeni türün en ayırt edici özelliği, kafatasının üzerinde bulunan yaklaşık 50 santimetre yüksekliğindeki devasa ve eğri kılıç (pala/scimitar) şeklindeki kemik ibiğidir. Araştırmacılar, bu ibiğin canlıyken bir keratin tabakasıyla kaplı ve muhtemelen parlak renkli olduğunu, bir nevi "işaret kulesi" gibi görsel bir iletişim aracı olarak kullanıldığını düşünüyor. Ayrıca türün birbirine geçen diş yapısı, kaygan balıkları avlamak için ölümcül bir tuzak niteliği taşıyor.

Keşfin en dikkat çekici yanlarından biri de konumu oldu. Daha önceki Spinosaurus fosilleri kıyı bölgelerinde bulunmuşken, S. mirabilis antik deniz kıyısından yüzlerce kilometre içerde, nehirlerle bölünmüş ormanlık bir alanda keşfedildi. Paul Sereno, 12 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığındaki bu devi, sığ sularda avlanan bir tür "cehennem balıkçılı" (hell heron) olarak tanımlıyor. Bu bulgu, dev etçil dinozorların sanıldığından çok daha geniş ve çeşitli yaşam alanlarına yayıldığını kanıtlıyor.