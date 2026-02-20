Egzoz dumanına Türk mühendis neşteri: Karbonmonoksit salınımı yarıya düştü

"YENİ NESİL YAKIT KATKILARININ GELİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN GÖRÜNÜYOR"

Böylece tasarımdan uygulamaya kadar sistematik bir geliştirme süreci izlediklerini vurgulayan Cabir, şunları kaydetti:

"Ftalosiyaninlerin bir diğer önemli avantajı ise merkez atomunun değiştirilebilir olmasıdır. Bu çalışmada özellikle merkez metal seçimi üzerinden yeni bir yaklaşım geliştirdik ve bildiğimiz kadarıyla bu metal seçimiyle yakıt katkısı uygulaması ilk kez bu kapsamda değerlendirilmiş oldu. Bu durum, çalışmanın hem bilimsel hem de uygulama açısından özgünlüğünü artırmaktadır. Ayrıca bu proje, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneğini oluşturuyor. Akademik araştırmanın teorik bilgi üretmenin ötesine geçerek gerçek hayattaki problemlere çözüm sunabilmesi bizim için çok önemli.Gelecek perspektifinde ise ftalosiyanin moleküllerinin modifiye edilebilir yapısı sayesinde farklı merkez metaller veya fonksiyonel gruplarla yeni nesil yakıt katkılarının geliştirilmesi mümkün görünüyor. Bu da çevreye daha duyarlı, sürdürülebilir ve yenilikçi enerji çözümleri için önemli bir potansiyel sunuyor."