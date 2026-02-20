Güneş'in yakınından geçen kuyruklu yıldızın gizemli dönüşü!

Kuyruklu yıldızların Güneş'e yaklaştıkça ısınarak gaz salması ve bu jetlerin etkisiyle dönüş hızlarının değişmesi bilinen bir durumdur. Ancak 41P'de gözlemlenen değişim, şimdiye kadar kaydedilenlerden çok daha radikal. Veriler, Mart ve Mayıs 2017 arasında kuyruklu yıldızın dönüş süresinin 20 saatten 46 saate çıktığını gösteriyor. Aralık ayında yeniden gözlemlendiğinde ise bu sürenin 14 saate indiği saptandı. Jewitt, bu durumu ancak kuyruklu yıldızın Haziran ayı civarında tamamen durup ters yönde dönmeye başlamasıyla açıklanabileceğini belirtiyor.

Yaklaşık bir kilometre çapındaki bu küçük gök cisminin, buz içeriğinin dengesiz dağılımı veya düzensiz gaz çıkışları nedeniyle bu ani manevrayı yaptığı düşünülüyor. Bilim insanları, bu tür aşırı dönüş değişimlerinin küçük kuyruklu yıldızların kendi çevrelerinde çok hızlı dönerek parçalanmalarına yol açabileceğini ve uzayda neden beklenenden daha az küçük kuyruklu yıldız bulunduğunu açıklayabileceğini öngörüyor. 41P'nin bir sonraki günberi geçişi 2028'de gerçekleşecek ve astronomlar bu gizemli "geri vites"in devam edip etmeyeceğini yakından takip edecek.