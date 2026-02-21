Grönland’ın buzulları bir "doğa olayı" gibi kaynıyor: Bilim dünyasında yeni keşif

Araştırmacılar, Grönland'ın derinliklerindeki buzun, tahmin edilenden on kat daha yumuşak olduğunu ortaya koydu. Bu yumuşak doku, sıcaklık farkları nedeniyle buzun tıpkı kaynayan bir tenceredeki makarna gibi dikey hareketler yapmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu durumu "büyüleyici bir doğa olayı" olarak nitelendiriyor; zira katı ve hareketsiz varsayılan buzun, aslında dinamik bir akışkan gibi davrandığı anlaşıldı.

Bu keşif, sadece jeolojik bir merak konusu değil; aynı zamanda iklim değişikliği modelleri için de kritik bir öneme sahip. Buzun bu denli yumuşak ve hareketli olması, Grönland'ın erime hızını ve küresel deniz seviyesi yükselme tahminlerini doğrudan etkileyebilir. Bilim insanları, elde edilen bu yeni verilerle gelecekteki çevresel değişimleri çok daha isabetli bir şekilde öngörmeyi hedefliyor.