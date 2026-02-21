Uzayda ezber bozan keşif! Neredeyse tamamı karanlık maddeden oluşan galaksi doğrulandı!

Dragonfly 44 "Dragonfly 44" adı verilen bu galaksi, Samanyolu ile benzer bir kütleye sahip olmasına rağmen şaşırtıcı bir fark barındırıyor: Görünür yıldız sayısı bizim galaksimizden çok daha az. Bilim insanları, galaksinin dağılmadan bir arada durabilmesini sağlayan tek gücün, devasa miktardaki karanlık madde olduğunu belirtiyor. Bu durum, Dragonfly 44'ü evrenin "hayalet galaksisi" haline getiriyor.

NEDEN ÖNEMLİ

Karanlık madde, ışığı yansıtmadığı veya yaymadığı için doğrudan gözlemlenemiyor. Ancak bu galaksinin varlığı, karanlık maddenin sadece galaksileri bir arada tutan bir "tutkal" değil, bazen galaksilerin bizzat ana yapı taşı olabileceğini kanıtlıyor.

Bu keşif, galaksi oluşum modellerimizi yeniden yazdırabilir. Evrenin %85'ini oluşturan bu gizemli maddenin ne olduğu hala tam olarak bilinmese de, Dragonfly 44 gibi örnekler bilim dünyasına bu "karanlık" bilmeceyi çözmek için en net ipuçlarını sunuyor. Uzayın derinliklerindeki bu görünmez dev, evrenin geçmişine dair bildiklerimizi sorgulatmaya devam edecek.