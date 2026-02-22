Atık enerji altına dönüşüyor: Termoakustik pompa geleceğin kaynağı!

Çinli araştırmacılar, hareketli parçası olmayan ve ses dalgalarıyla ısı üreten yeni bir termoakustik ısı pompası geliştirdi. Sistem, ses enerjisi aracılığıyla düşük sıcaklıktaki ısıyı yüksek sıcaklığa taşıyor ve şu anda 270 dereceye kadar ısı üretebiliyor, bu mevcut sistemlerin yaklaşık 1,5 katı. Araştırmacılar, 2040 yılına kadar güneş enerjisiyle 1300 dereceye ulaşmayı hedefliyor. Bu teknoloji binaların ısıtılmasından kimya sanayiine ve enerji depolamaya kadar çok sayıda alanda kullanılabilir.

Özellikle veri merkezleri, sistemin potansiyel kullanım alanlarından biri. Yayılan fazla ısı termoakustik pompalarla toplanıp yakın binalarda veya sanayi tesislerinde değerlendirilebilir, böylece karbon ayak izi azaltılabilir. Uzmanlar teknolojinin erken aşamada olduğunu belirtiyor, ancak sistem beklendiği gibi gelişirse şehirlerin ısıtılma biçimini kökten değiştirme potansiyeline sahip. Ses dalgalarıyla ısı üretimi, sanayiden konutlara kadar atık enerjinin yeniden kullanımını mümkün kılabilir.