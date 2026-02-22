Atık piller sanata dönüştü! Miniklerden büyük mesaj

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedefiyle okullardaki eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, şubat ayının teması olan "Elektrik, Elektronik ve Metal Atık" çerçevesinde İzmit Fevzi Çakmak İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Elektronik atıkların geri dönüşümü anlatıldı

Alev Alatlı Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrencilere çevre bilinci ve döngüsel ekonomi hakkında bilgi verildi. Eğitimde, elektronik atıkların tehlikeli maddeler içerdiği ve çevreye zarar vermeden yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Kullanım ömrünü tamamlamayan cihazların mümkünse tamir edilerek yeniden kullanılması, hurdaya ayrılanların ise sıfır atık noktalarına ve geri dönüşüm tesislerine gönderilmesinin önemi anlatıldı.

Hurda kablo, pil ve klavye parçalarından sanat eserine

Teorik bilgilendirmenin ve konuyla ilgili kitap okuma etkinliğinin ardından "Atıktan Sanata" atölyesine geçildi. Öğrenciler; bilgisayar devreleri, klavye parçaları, hurda kablolar ve atık pilleri bir araya getirerek çeşitli tablolar tasarladı. Uygulamalı atölye çalışmasıyla öğrenciler, en ufak bir atığın bile geri kazanılabileceğini ve değerlendirilebileceğini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.