Atık piller sanata dönüştü! Miniklerden büyük mesaj
Geleceğin çevre gönüllüleri bu kez atık pillerle sahnedeydi. Kocaeli’de düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri, elektronik atıkların doğaya verdiği zarara dikkat çekerken hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürdü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedefiyle okullardaki eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, şubat ayının teması olan "Elektrik, Elektronik ve Metal Atık" çerçevesinde İzmit Fevzi Çakmak İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
Elektronik atıkların geri dönüşümü anlatıldı
Alev Alatlı Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrencilere çevre bilinci ve döngüsel ekonomi hakkında bilgi verildi. Eğitimde, elektronik atıkların tehlikeli maddeler içerdiği ve çevreye zarar vermeden yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Kullanım ömrünü tamamlamayan cihazların mümkünse tamir edilerek yeniden kullanılması, hurdaya ayrılanların ise sıfır atık noktalarına ve geri dönüşüm tesislerine gönderilmesinin önemi anlatıldı.
Hurda kablo, pil ve klavye parçalarından sanat eserine
Teorik bilgilendirmenin ve konuyla ilgili kitap okuma etkinliğinin ardından "Atıktan Sanata" atölyesine geçildi. Öğrenciler; bilgisayar devreleri, klavye parçaları, hurda kablolar ve atık pilleri bir araya getirerek çeşitli tablolar tasarladı. Uygulamalı atölye çalışmasıyla öğrenciler, en ufak bir atığın bile geri kazanılabileceğini ve değerlendirilebileceğini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.